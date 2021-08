Mercedes-Benz - Nuovi collaudi per la EQS Suv (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Mercedes è al lavoro per sviluppare e allargare la sua gamma elettrica, che entro il 2025 sarà composta da almeno 10 modelli. Dopo le EQC, EQA ed EQB, il costruttore tedesco ha recentemente presentato la EQS, la prima vettura basata sulla piattaforma Eva (progettata appositamente per le auto a batteria di grandi dimensioni, ndr), sulla quale nascerà anche la versione a ruote alte dell'ammiraglia elettrica, per il momento nota come EQS Suv. Ed è proprio lei il soggetto delle nostre foto spia, scattate durante una sosta per la ricarica. Stile firmato EQS. Le immagini mostrano la sport utility ancora pesantemente camuffata, ma è comunque possibile scorgere alcuni elementi. ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 4 agosto 2021) Laè al lavoro per sviluppare e allargare la sua gamma elettrica, che entro il 2025 sarà composta da almeno 10 modelli. Dopo le EQC, EQA ed EQB, il costruttore tedesco ha recentemente presentato la EQS, la prima vettura basata sulla piattaforma Eva (progettata appositamente per le auto a batteria di grandi dimensioni, ndr), sulla quale nascerà anche la versione a ruote alte dell'ammiraglia elettrica, per il momento nota come EQS Suv. Ed è proprio lei il soggetto delle nostre foto spia, scattate durante una sosta per la ricarica. Stile firmato EQS. Le immagini mostrano la sport utility ancora pesantemente camuffata, ma è comunque possibile scorgere alcuni elementi. ...

