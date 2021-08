Mercato Juve, ricevuta offerta per un titolare, la risposta del club bianconero (Di mercoledì 4 agosto 2021) Danilo è stato un pilastro della Juve nella scorsa stagione, un giocatore sempre presente con Pirlo. Dopo una prima stagione altalenante, il brasiliano ha trovato continuità e prestazioni importanti im maglia bianconera. Il brasiliano dovrebbe rimanere in Serie A nonostante una proposta del Bayern Monaco, lo riporta Sky. La Juve ha infatti ricevuto una richiesta per il difensore da parte del club tedesco, che sta cercando un terzino destro. E il brasiliano piace molto al nuovo allenatore Nagelsmann. La Juve però ha chiesto 30 milioni di euro, una cifra altissima proprio perché i bianconeri non vogliono cederlo. La società ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 agosto 2021) Danilo è stato un pilastro dellanella scorsa stagione, un giocatore sempre presente con Pirlo. Dopo una prima stagione altalenante, il brasiliano ha trovato continuità e prestazioni importanti im maglia bianconera. Il brasiliano dovrebbe rimanere in Serie A nonostante una proposta del Bayern Monaco, lo riporta Sky. Laha infatti ricevuto una richiesta per il difensore da parte deltedesco, che sta cercando un terzino destro. E il brasiliano piace molto al nuovo allenatore Nagelsmann. Laperò ha chiesto 30 milioni di euro, una cifra altissima proprio perché i bianconeri non vogliono cederlo. La società ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juve Juve, Demiral non si allena: passaggio all'Atalanta imminente, visite già oggi? Commenta per primo Merih Demiral non si sta allenando con la Juventus. E non c'è nessun problema fisico a frenare il centrale turco, è solo 'colpa' del mercato. Sì, perché è ormai imminente il passaggio dell'ex Sassuolo all' Atalanta , pronto a raccogliere l'eredità di Cristian Romero , con le valigie in mano per andare al Tottenham e ritrovare Fabio ...

Dzeko più Vlahovic, ma all'Inter. Ecco l'idea di Marotta se parte Lukaku ...agosto che si rispetti senza che il nome di Edin Dzeko non venga coinvolto in scenari di mercato. ... Fin qui, infatti, erano arrivate solo proposte a cartellino gratuito da parte ad esempio della Juve . ...

Undici metri - Si accende il mercato Juve: in arrivo rinforzi in tutti i reparti. Dybala pronto a... Tutto Juve Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe sostituire Mbappé al Psg Potrebbe essere Cristiano Ronaldo, che potrebbe lasciare la Juventus già durante questo Calciomercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Real Madrid potrebbe acquistare Kylian ...

La Juventus entra prepotentemente nel mercato cinese: trattativa chiusa La Juventus ha chiuso una trattativa importantissima per ciò che concerne il mercato cinese. Primo club europeo sul social Xiaohongshu.

