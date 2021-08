Meloni: “Il M5S boccia l’ordine del giorno per reintrodurre il carcere duro contro i mafiosi” (Di mercoledì 4 agosto 2021) ROMA – “Il Movimento 5 Stelle boccia il nostro ordine del giorno per reintrodurre il carcere duro contro i mafiosi. Motivo? “Non è questa la sede”. Per Fratelli d’Italia combattere la mafia è un dovere che va compiuto in qualsiasi luogo, senza se e senza ma. Che tristezza vedere un partito che per anni si è riempito la bocca di “onestà” sacrificare i propri princìpi per una poltrona. Vergognosi!”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, la leader di Fd’I Giorgia Meloni (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 agosto 2021) ROMA – “Il Movimento 5 Stelleil nostro ordine delperil. Motivo? “Non è questa la sede”. Per Fratelli d’Italia combattere la mafia è un dovere che va compiuto in qualsiasi luogo, senza se e senza ma. Che tristezza vedere un partito che per anni si è riempito la bocca di “onestà” sacrificare i propri princìpi per una poltrona. Vergognosi!”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, la leader di Fd’I Giorgia(foto). L'articolo L'Opinionista.

