Meghan Markle ignora Kate: il compleanno segna il punto di non ritorno (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il tempo guarisce tutte le ferite. Si dice. Ma si sa, i detti sono spesso poco aderenti alla realtà e Meghan Markle ne è la prova. Dal suo distacco dalla famiglia reale d’Inghilterra sono passati dei mesi, ma la situazione è più compromessa che mai, nonostante la nascita di Lilibet e il ritorno (temporaneo) di Harry a Londra per le celebrazioni legate al 60° compleanno della madre Diana. I 40 anni di Meghan Markle sono stati celebrati lontano da Windsor, sebbene gli auguri “istituzionali” della Regina e di Kate, che ancora non sembra aver digerito le dichiarazioni rese ... Leggi su dilei (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il tempo guarisce tutte le ferite. Si dice. Ma si sa, i detti sono spesso poco aderenti alla realtà ene è la prova. Dal suo distacco dalla famiglia reale d’Inghilterra sono passati dei mesi, ma la situazione è più compromessa che mai, nonostante la nascita di Lilibet e il(temporaneo) di Harry a Londra per le celebrazioni legate al 60°della madre Diana. I 40 anni disono stati celebrati lontano da Windsor, sebbene gli auguri “istituzionali” della Regina e di, che ancora non sembra aver digerito le dichiarazioni rese ...

Advertising

vogue_italia : La camicia bianca secondo Meghan Markle ?? - PasqualeMarro : #MeghanMarkle40 anni e aiuta donne a… - xfindingchiarax : auguri meghan markle un bacione - HOBlNHO : esse ngc SEMPRE da a meghan markle - Cucina_Italiana : In occasione del compleanno di #MeghanMarkle, immaginiamo di cucinare un menu speciale per le Reali inglesi in base… -