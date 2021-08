Meghan Markle festeggia 40 anni: grande party in vista e auguri dalla Royal Family (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono arrivati gli auguri sulla pagina social della Royal Family Meghan Markle spegne oggi 40 candeline, un traguardo importante per l’ex attrice e moglie del Principe Harry. L’ex star hollywoodiana che tanto ha fatto parlare per le sue dichiarazioni sulla Royal Family e per le sue scelte di vita ormai vive in California insieme ai due figli e a Harry. Visto che si trova a Los Angeles non poteva che festeggiare con un party in grande stile. Secondo le ultime indiscrezioni la Markle avrebbe ingaggiato la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono arrivati glisulla pagina social dellaspegne oggi 40 candeline, un traguardo importante per l’ex attrice e moglie del Principe Harry. L’ex star hollywoodiana che tanto ha fatto parlare per le sue dichiarazioni sullae per le sue scelte di vita ormai vive in California insieme ai due figli e a Harry. Visto che si trova a Los Angeles non poteva chere con uninstile. Secondo le ultime indiscrezioni laavrebbe ingaggiato la ...

