Meghan Markle fa 40 anni? Gelo totale, ecco il messaggio di William e Kate: il "dettaglio" nascosto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Oggi, mercoledì 4 maggio, Meghan Markle compie 40 anni. Per l'occasione non sono mancati gli auguri da parte dei membri della famiglia reale, anche se i tabloid hanno fatto notare come i messaggi recapitati alla moglie del principe Harry siano piuttosto freddi e ridotti all'osso. Inoltre hanno tutti un aspetto in comune: nessuno ha usato il nome dell'ex attrice, bensì il suo titolo nobiliare, proprio quello che più di qualcuno vorrebbe toglierle. E così sia la regina che il principe Carlo con la moglie Camilla hanno pubblicato delle foto di Meghan accompagnati da "i nostri migliori auguri alla duchessa di Sussex".

vogue_italia : La camicia bianca secondo Meghan Markle ?? - Titti17265944 : @AzzurraBarbuto Diciamo che lei e il marito, se fossero stati coerenti con quella che oggi è la loro scelta di vita… - crowd__person : RT @VanityFairIt: La lettera di @stazzitta a #MeghanMarkle, che oggi compie 40 anni. Da leggere ?? - lambert89220322 : RT @AzzurraBarbuto: Oggi Meghan Markle compie 40 anni. L’ho già difesa contro tutti in tv qualche mese fa. A me Meghan piace. Ma soprattutt… - AzzurraBarbuto : Oggi Meghan Markle compie 40 anni. L’ho già difesa contro tutti in tv qualche mese fa. A me Meghan piace. Ma soprat… -