Matt Damon al centro delle polemiche: 'Ho usato termini omofobi fino a che mia figlia non mi ha rimproverato' (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non sono bastate le accuse di Amanda Knox dopo l'uscita di 'La ragazza di Stillwater', il thriller parzialmente ispirato all'omicidio di Meredith Kercher, di cui Matt Damon è il protagonista. L'attore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non sono bastate le accuse di Amanda Knox dopo l'uscita di 'La ragazza di Stillwater', il thriller parzialmente ispirato all'omicidio di Meredith Kercher, di cuiè il protagonista. L'attore ...

Advertising

dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: A due anni dall’attacco di Martin Scorsese al filone dei #cinecomic, e all’indomani della presa di posizione in merito di… - MoviesAsbury : A due anni dall’attacco di Martin Scorsese al filone dei #cinecomic, e all’indomani della presa di posizione in mer… - VELOSPORT1960 : L'attore nella bufera per polemica su omofobia - daisyyjjohnson : Madonna matt damon si scava semore di più la fossa da solo - pairsonnalitesF : Bufera su Matt Damon: l'attore dichiara di aver smesso di usare l'insulto omofobo solo grazie alla ...: Stonewall,… -