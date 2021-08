Mascherine U-Mask, il Tar ha accolto il ricorso dell’azienda: “Nullo lo stop del ministero alla vendita” (Di mercoledì 4 agosto 2021) È Nullo il provvedimento con il quale il ministero della Salute il 19 febbraio scorso ha espresso il divieto d’immissione in commercio, con contestuale ritiro dal mercato, delle Mascherine U-Mask Model 2. La decisione arriva con una sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio in accoglimento del ricorso proposto da U-Earth Biotech Ltd. I FATTI – La società ricorrente, prima di immettere sul mercato nel mese di marzo 2020 le sue Mascherine facciali per la prevenzione del Covid 19, si era rivolta al centro “Clodia” per l’effettuazione delle prescritte prove di laboratorio. Ma con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Èil provvedimento con il quale ildella Salute il 19 febbraio scorso ha espresso il divieto d’immissione in commercio, con contestuale ritiro dal mercato, delleU-Model 2. La decisione arriva con una sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio in accoglimento delproposto da U-Earth Biotech Ltd. I FATTI – La società ricorrente, prima di immettere sul mercato nel mese di marzo 2020 le suefacciali per la prevenzione del Covid 19, si era rivolta al centro “Clodia” per l’effettuazione delle prescritte prove di laboratorio. Ma con il ...

