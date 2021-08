Marcell Jacobs straccia tutti a Tokyo sui 100 metri: tu chiamala, se vuoi, rosichescion (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ma avranno anche un po’ rotto i coglioni? Gli inglesi, che campano abusivamente in fama di sportivi, di decoubertiani, a perdere non sono proprio capaci: le buscano nella loro chiesa, Wembley, e s’attaccano ai pretesti più mocciosi: non vale, si rigioca, ci hanno fatto i falli, non avevano giocatori colored, il portiere ci ha parato i rigori. Con simili presupposti, sono riusciti a raggrumare centocinquantamila imbecilli (dumb, nella loro lingua) per metter su una petizione demenziale che pretenderebbe di rigiocare la finale. Non contenti, hanno pestato i tifosi italiani all’uscita dello stadio. Non contenti, hanno provato a boicottare i ristoranti italiani a Londra, proposito subito ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ma avranno anche un po’ rotto i coglioni? Gli inglesi, che campano abusivamente in fama di sportivi, di decoubertiani, a perdere non sono proprio capaci: le buscano nella loro chiesa, Wembley, e s’attaccano ai pretesti più mocciosi: non vale, si rigioca, ci hanno fatto i falli, non avevano giocatori colored, il portiere ci ha parato i rigori. Con simili presupposti, sono riusciti a raggrumare centocinquantamila imbecilli (dumb, nella loro lingua) per metter su una petizione demenziale che pretenderebbe di rigiocare la finale. Non contenti, hanno pestato i tifosi italiani all’uscita dello stadio. Non contenti, hanno provato a boicottare i ristoranti italiani a Londra, proposito subito ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Non è stato solo un sogno, è tutto vero?? ?? Non smetteremo mai di rivedere l’impresa di Marcell Jacobs. ???… - matteosalvinimi : Il Washington Post ed il Times lanciano sospetti di doping nei confronti del nostro campione Marcell Jacobs. Squall… - Eurosport_IT : Tutto questo è bellissimo, il nostro inno sul gradino più alto del podio dei 100m: GRAZIE MARCELL JACOBS ??????… - infoitsport : Marcell Jacobs, che bomba: concorrente in un famosissimo programma TV - utini19 : Visto il progresso e la giovane età di Marcell Jacobs penso si potrebbe dirottare Tortu sui 200 dove pare sia naturalmente ben predisposto. -