Marcell Jacobs, parla la sua mental coach: «Ho capito che avrebbe vinto dalla falsa partenza della finale» (Di mercoledì 4 agosto 2021) I piedi volavano sulla pista di Tokyo, le gambe mulinavano falcate poderose, il cuore spingeva forte. Ma era lassù, nella mente, il centro di tutto, quello che lanciava Marcell Jacobs verso la medaglia d'oro nei 100 metri alle Olimpiadi. Risultato straordinario, frutto del lavoro al campo di allenamento ma non solo, perché tra le tante persone che il neo campione olimpico ha voluto ringraziare c'è anche la sua mental coach, Nicoletta Romanazzi, che lo segue da un anno e che tanto ha fatto per renderlo forte nella testa. Un lavoro lungo e paziente, con l'obiettivo di entrare nella sua testa per scoprirne i meccanismi più ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 4 agosto 2021) I piedi volavano sulla pista di Tokyo, le gambe mulinavano falcate poderose, il cuore spingeva forte. Ma era lassù, nella mente, il centro di tutto, quello che lanciavaverso la medaglia d'oro nei 100 metri alle Olimpiadi. Risultato straordinario, frutto del lavoro al campo di allenamento ma non solo, perché tra le tante persone che il neo campione olimpico ha voluto ringraziare c'è anche la sua, Nicoletta Romanazzi, che lo segue da un anno e che tanto ha fatto per renderlo forte nella testa. Un lavoro lungo e paziente, con l'obiettivo di entrare nella sua testa per scoprirne i meccanismi più ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Non è stato solo un sogno, è tutto vero?? ?? Non smetteremo mai di rivedere l’impresa di Marcell Jacobs. ???… - matteosalvinimi : Il Washington Post ed il Times lanciano sospetti di doping nei confronti del nostro campione Marcell Jacobs. Squall… - Eurosport_IT : Tutto questo è bellissimo, il nostro inno sul gradino più alto del podio dei 100m: GRAZIE MARCELL JACOBS ??????… - evelina_fraser : RT @delinquentweet: Quando parlavano di investire i soldi del recovery fund nelle infrastrutture dell'alta velocità non pensavo parlassero… - echetidevodire : RT @delinquentweet: Quando parlavano di investire i soldi del recovery fund nelle infrastrutture dell'alta velocità non pensavo parlassero… -