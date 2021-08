Maratea: la vacanza d’amore di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (FOTO E VIDEO) (Di mercoledì 4 agosto 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Maratea! La bellissima coppia si è innamorata in TV durante il programma in onda su Mediaset del Grande Fratello Vip. Oggi sono inseparabili e hanno regalato ai loro fan momenti ricchi di emozione. Ecco tutti i VIDEO e le FOTO della loro vacanza da non perdere se siete Prelemi! L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di mercoledì 4 agosto 2021)! La bellissima coppia si è innamorata in TV durante il programma in onda su Mediaset del Grande Fratello Vip. Oggi sono inseparabili e hanno regalato ai loro fan momenti ricchi di emozione. Ecco tutti ie ledella loroda non perdere se siete Prelemi! L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Drusill52950283 : @Magnoli28113484 No qui anno finito la vacanza, poi Sardegna Sicilia Maratea tu dove vai? A cercare le rane? - Marycompagnone : Cuba a Maratea non se l'è cagata mai nessuno ?? arriva La Salemi e conquista tutti Giulia Salemi una garanzia com… - tizianamirti : @Roseflo94152971 Non ci siamo capito Giulia ha terminato il suo lavoro ed e’in vacanza fino a settembre Bo li volet… - Daniela_Galea : Ragazzi, forse vi siete dimenticati che dopo Ibiza c'è la vacanza in Sardegna, forse qualche giorno in Sicilia e qu… - Oxyit2 : @Cmarti_10 @iosottoshock Grazie x il confronto,e condivido il tuo pensiero,anche se sono i genitori,io nn reggo????pr… -