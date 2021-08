Mara Venier mostra il terrore sul marito Nicola: “Ho paura quando lo fa” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Vediamo insieme che cosa ha confessato direttamente Mara Venier sul marito Nicola, lasciando tutti scioccati. Mara Venier in una intervista insieme a Sabrina Ferilli a Domenica inLei è la signora della televisione italiana, che riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori ed ha fare sempre il massimo degli ascolti con i suoi programmi. Stiamo parlando ovviamente della super amata Zia Mara Venier, che nella stagione televisiva appena passata ha battuto praticamente ogni domenica la concorrenza di Canale 5 con il suo ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Vediamo insieme che cosa ha confessato direttamentesul, lasciando tutti scioccati.in una intervista insieme a Sabrina Ferilli a Domenica inLei è la signora della televisione italiana, che riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori ed ha fare sempre il massimo degli ascolti con i suoi programmi. Stiamo parlando ovviamente della super amata Zia, che nella stagione televisiva appena passata ha battuto praticamente ogni domenica la concorrenza di Canale 5 con il suo ...

Advertising

italexit_sempre : RT @laperlaneranera: Ricoverati a loro insaputa 'complicanze non da vaccino' Mara Venier; paralisi nerbo facciale Gino Paoli rinuncia al To… - ghpdp : GLI INCONTRI DEL PRINCIPE - Giovedì 5 Agosto, ore 18.00 al @ghpdp Ospite: Mara Venier. Conduce: #stefanozurlo, “Il… - emma_strat : RT @laperlaneranera: Ricoverati a loro insaputa 'complicanze non da vaccino' Mara Venier; paralisi nerbo facciale Gino Paoli rinuncia al To… - Indiana36307128 : RT @laperlaneranera: Ricoverati a loro insaputa 'complicanze non da vaccino' Mara Venier; paralisi nerbo facciale Gino Paoli rinuncia al To… - Federic32719920 : RT @laperlaneranera: Ricoverati a loro insaputa 'complicanze non da vaccino' Mara Venier; paralisi nerbo facciale Gino Paoli rinuncia al To… -