Manuela Arcuri a Gardaland con il figlio e il marito, una giornata speciale al parco divertimenti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Abbigliamento comodo e capelli raccolti, Manuela MArcuri si è divertita tantissimo a Gardaland e ovviamente con lei c’erano suo figlio Mattia e Giovanni, il marito. Con loro anche alcuni amici e così la giornata nel parco di divertimenti è stata perfetta. Il più felice di tutti ovviamente il bambino ma anche Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco hanno voluto provare le attrazioni più adrenaliniche. Dal nuovo Legoland Water Park alla Minoland, l’area dove con i mattoncini Lego si ricostruiscono i monumenti italiani più ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 4 agosto 2021) Abbigliamento comodo e capelli raccolti,si è divertita tantissimo ae ovviamente con lei c’erano suoMattia e Giovanni, il. Con loro anche alcuni amici e così laneldiè stata perfetta. Il più felice di tutti ovviamente il bambino ma anchee Giovanni Di Gianfrancesco hanno voluto provare le attrazioni più adrenaliniche. Dal nuovo Legoland Water Park alla Minoland, l’area dove con i mattoncini Lego si ricostruiscono i monumenti italiani più ...

Advertising

Micolifrancesc6 : @LaVeritaWeb Sono curioso di vedere all' opera quando governerà il CDX il giornale,la verità, libero,rete 4,..si to… - Sargans2 : D'Alema al funerale di Andropov e una foto del calendario di Manuela Arcuri. - RiotGrrls1 : @fanpage Quando parla questo ogni volta mi torna in mente la scena del film Viaggi di Nozze quando Manuela Arcuri d… - SAItalyPro : OGGI N°5/ 28/GEN/2004 * MANUELA ARCURI * E’ MANCATA a 74 ANNI ” DELIA SCALA ” * #eBay #Libri #Riviste - BeppeConvertini : Buona Domenica amici, come va??? Facciamo colazione assieme a Uno Weekend con @1AnnaFalchi su @RaiUno con la nostra… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Arcuri Manuela Arcuri col marito e il figlio Mattia famiglia felice a Gardaland: Manuela Arcuri si diverte un mondo a Gardaland . L'attrice 44enne e il marito hanno regalato al figlio Mattia, nato nel 2014 e che ora ha 7 anni, una giornata di grande euforia al famosissimo parco ...

Mister Italia, Dennys Amatore da Castelfranco tra i 38 finalisti ... mentre sabato sera 7 agosto a Pescara la finalissima sarà presentata da Jo Squillo e vedrà la presenza di personaggi del calibro di Manuela Arcuri (madrina e presidente di giuria), Federico Moccia, ...

Cena a base di sushi per Manuela Arcuri il Resto del Carlino Olga Plachina: vita privata, biografia, carriera, Instagram, figli e curiosità sull’atleta moglie di Aldo Montano Scopriamo di più sulla vita privata di Olga Plachina, atleta e modella. Se il suo nome non vi dice granché, siamo certi che così non è per quanto riguarda suo marito, il noto campione di scherma Aldo ...

Manuela Arcuri col marito e il figlio Mattia famiglia felice a Gardaland: foto Manuela Arcuri si diverte un mondo a Gardaland. L’attrice 44enne e il marito hanno regalato al figlio Mattia, nato nel 2014 e che ora ha 7 anni, una giornata di grande euforia al famosissimo parco div ...

si diverte un mondo a Gardaland . L'attrice 44enne e il marito hanno regalato al figlio Mattia, nato nel 2014 e che ora ha 7 anni, una giornata di grande euforia al famosissimo parco ...... mentre sabato sera 7 agosto a Pescara la finalissima sarà presentata da Jo Squillo e vedrà la presenza di personaggi del calibro di(madrina e presidente di giuria), Federico Moccia, ...Scopriamo di più sulla vita privata di Olga Plachina, atleta e modella. Se il suo nome non vi dice granché, siamo certi che così non è per quanto riguarda suo marito, il noto campione di scherma Aldo ...Manuela Arcuri si diverte un mondo a Gardaland. L’attrice 44enne e il marito hanno regalato al figlio Mattia, nato nel 2014 e che ora ha 7 anni, una giornata di grande euforia al famosissimo parco div ...