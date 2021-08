Advertising

zazoomblog : Mantova uccisero un 23enne a colpi di mazza: in carcere uno dei due ricercati - #Mantova #uccisero #23enne #colpi - AnsaLombardia : Pestaggio con mazze da baseball, un arresto a Mantova. In due uccisero un uomo e ne ferirono gravemente un altro |… -

Ultime Notizie dalla rete : Mantova uccisero

Il Giorno

Per la verità la cattura risale a pochi giorni dopo l'aggressione, ma i carabinieri del Nucleo Investigativo dihanno voluto mantenere il riserbo per cercare di individuare anche il complice, ...... quando torturarono eil giovane Luca Varani. Interrogando le ragioni di ciascuno, con ... Liceo Classico Linguistico "Leopardi" di Macerata; Liceo Scientifico "Belfiore" di; Istituto ...Mantova - Nella notte tra l'1 e il 2 luglio, nel piazzale della Favorita, periferia di Mantova, il 23enne Atiljo Ndrecaj, albanese, incensurato moriva ucciso a colpi di mazza da baseball. A distanza d ...BORETTO (Reggio Emilia) – Lutto per la morte, a soli 34 anni, di Andrea Filippi. Fatale un malore. Il decesso è avvenuto all’ospedale Oglio Po di Vicomoscano. Originario di Boretto, viveva a Viadana.