Maneskin e Iggy Pop cantano insieme "I wanna be your slave" (Di mercoledì 4 agosto 2021) Continua la scalata al successo dei Maneskin, tra i 13 artisti più ascoltati al mondo su Spotify con più di 51 milioni di ascoltatori mensili e oltre 2 miliardi e mezzo di streaming totali su tutte le piattaforme digitali Leggi su rainews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Continua la scalata al successo dei, tra i 13 artisti più ascoltati al mondo su Spotify con più di 51 milioni di ascoltatori mensili e oltre 2 miliardi e mezzo di streaming totali su tutte le piattaforme digitali

Advertising

RollingStoneita : Adesso è ufficiale: i Måneskin e Iggy Pop faranno un singolo insieme - itsjvstmee : Mia madre mega fan di Iggy e dei Maneskin chissà come sta in questo momento lol - maneskinmysmil6 : RT @novasocialnews: I Maneskin 'duettano' con Iggy Pop: esce venerdì una nuova versione di 'I Wanna be your slave' - lagemella : Prendo i popcorn in attesa delle reazioni dei rosiconi ?? Adesso è ufficiale: i Måneskin e Iggy Pop faranno un singo… - SanremoAncheNoi : RT @SAonlinemag: Ecco cosa ci facevano i @maneskinpage in videoconferenza con @IggyPop -