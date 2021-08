Maneskin e Iggy Pop cantano insieme "I wanna be your slave" (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo i rumors, la conferma: i Maneskin duettano con la leggenda del rock americano Iggy Pop, pubblicando una nuova versione di I wanna Be your slave. La band romana l’aveva lasciato intendere due giorni fa, pubblicando sul proprio profilo Instagram il frammento di una videochiamata con l’artista. Il brano uscirà questo venerdì, 6 agosto, sia in digitale che in vinile, un 45 giri in edizione limitata che conterrà sia l’originale che il duetto con Iggy Pop. View this post on Instagram A post shared by Ma?neskin (@Maneskinofficial) Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo i rumors, la conferma: iduettano con la leggenda del rock americanoPop, pubblicando una nuova versione di IBe. La band romana l’aveva lasciato intendere due giorni fa, pubblicando sul proprio profilo Instagram il frammento di una videochiamata con l’artista. Il brano uscirà questo venerdì, 6 agosto, sia in digitale che in vinile, un 45 giri in edizione limitata che conterrà sia l’originale che il duetto conPop. View this post on Instagram A post shared by Ma?neskin (@official)

Advertising

RollingStoneita : Adesso è ufficiale: i Måneskin e Iggy Pop faranno un singolo insieme - sonomusicgroup : Måneskin, è tutto vero: fuori il 6 agosto “I Wanna Be Your Slave” con Iggy Pop - Marilenapas : RT @Corriere: Maneskin, mistero svelato: arriva la nuova versione di «I Wanna Be Your Slave» insieme a Iggy Pop - so1osong : STO URLANDO IGGY POP RE DEL MONDO E DELLA MIA VITA CON I MANESKIN - soundsblogit : I wanna be your slave, Maneskin e Iggy Pop: la nuova versione dal 6 agosto 2021 -