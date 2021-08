Manchester City scatenato: offerta folle per il top di Euro 2020 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il mercato del Manchester City è senza limiti: offerti 100 milioni di sterline per portare al club il campione inglese di Euro2020. Il Manchester City non si ferma più e prepara un’altra super offerta per Jack Grealish. Il club è ancora in attesa di Harry Kane ma nel frattempo non arresta la sua corsa verso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il mercato delè senza limiti: offerti 100 milioni di sterline per portare al club il campione inglese di. Ilnon si ferma più e prepara un’altra superper Jack Grealish. Il club è ancora in attesa di Harry Kane ma nel frattempo non arresta la sua corsa verso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

twi7football : @Spazio_Napoli 'Manchester City e PSG non hanno vinto niente' ???????? ah perché allora invece l'Inda ha vinto? - serieAnews_com : ?? #ManCity scatenato: vuole #Grealish e prepara un'offerta folle per il suo acquisto ?? - SenyerOya41 : Laliga’da Real Madrid/ Karim Benzema/yeni transfer Alaba Ligue 1’de / PSG - Mbappe, Ramos, Donnaruma ?? Serie A ligi… - segnaleorario : @PagliariCarlo @stevevicrn Per carità di Dio, non entro più in discussioni 'economiciste'. Confondere una squadra d… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Calcio: stampa GB, Grealish verso il City per 117 milioni: (ANSA) - ROMA, 04 AGO - Il Manchester C… -