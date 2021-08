Maltempo nel Lecchese, rientrati i 120 evacuati dopo l'allerta per la diga di Pagnona (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono potute rientrare le 120 persone che erano state evacuate in via precauzionale da un campeggio di Dervio, nel Lecchese. Lo fa sapere il Comune, che aveva dato l'allarme a causa delle abbondanti piogge cadute nella zona. Il torrente Varrone, che affluisce nell'invaso della diga di Pagnona, si era pericolosamente ingrossato, e sarà presidiato tutta la notte. Inoltre, comunica l'amministrazione, "al ponte della ferrovia resterà in attività il camion con ragno per togliere eventuali tronchi". Nella serata del 4 agosto, la diga aveva raggiunto i 50 metri cubi d'acqua al secondo ed era scattato l'allarme esondazione. Poi il ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono potute rientrare le 120 persone che erano state evacuate in via precauzionale da un campeggio di Dervio, nel. Lo fa sapere il Comune, che aveva dato l'allarme a causa delle abbondanti piogge cadute nella zona. Il torrente Varrone, che affluisce nell'invaso delladi, si era pericolosamente ingrossato, e sarà presidiato tutta la notte. Inoltre, comunica l'amministrazione, "al ponte della ferrovia resterà in attività il camion con ragno per togliere eventuali tronchi". Nella serata del 4 agosto, laaveva raggiunto i 50 metri cubi d'acqua al secondo ed era scattato l'allarme esondazione. Poi il ...

emergenzavvf : ?? #Maltempo #Lecco, a causa delle forti precipitazioni nella serata sono state evacuate, nel comune di Dervio, a sc… - Corriere : Maltempo, frana nel Lecchese. Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio - Corriere : Maltempo, frana nel Lecchese. Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio - AseroGiovanna : RT @Corriere: Maltempo, frana nel Lecchese. Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio - infoitinterno : Maltempo, possibili temporali nel Veneziano -