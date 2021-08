M5S | Vito Crimi annuncia l’esito della votazione online | “Statuto approvato con l’87 | 6% di voti Vera rivoluzione per l’identità del movimento”

(Di mercoledì 4 agosto 2021)delle votazioni degli iscritti sul nuovo: “Il totale degli iscritti è di 133.884 hanno votato in 60.940, quindi il quorum costruttivo, pari alla metà degli aventi diritto al voto, è stato ampiamente superato”. Nel dettaglio, ha detto ancora: “Hanno votato sì,6%. Questo è un grande risultato perché hanno votato al primo turno oltre la metà degli aventi diritto al voto, non era mai capitato, a dimostrazione del valore che viene dato a questo, unae propria ...

'Le proposte di Giuseppe Conte daranno nuovo impulso al. E' stato un momento di grandissima ... Lo scriveCrimi in una diretta Fb al termine della due giorni di votazione sul nuovo Statuto. Il ...Il reggente delCrimi ha denunciato dei tentativi di hackeraggio durante il voto, per fortuna tutti respinti. "Malgrado lo strumento nuovo i risultati sono stati eccellenti. Ci sono stati ...I pentastellati hanno un nuovo statuto. A deciderlo sono stati circa 60mila iscritti che hanno espresso il loro parere online ...Nel Movimento 5 Stelle c’è una linea compatta dietro il nome di Giuseppe Conte: la votazione per il suo nuovo statuto si è conclusa con una ...