Lukaku verso il Chelsea: le reazioni di Mentana e Bonolis (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il futuro di Romelu Lukaku sembra indirizzato verso il Chelsea. Il club inglese ha deciso di fare sul serio per il calciatore belga e ha messo sul piatto quasi 130 milioni di euro, per il calciatore è pronto un contratto fino al 2026 a 15 milioni di euro a stagione. Si tratta di offerte irrinunciabili per calciatore e club, la fumata bianca sembra molto probabile. I tifosi dell'Inter sono delusi, è già partita una prima contestazione contro la dirigenza. Sono arrivate le reazioni anche dai tifosi-vip. Il giornalista Enrico Mentana ha scritto sul profilo Facebook: "Ci avevano spiegato che per rimettere in ..."

