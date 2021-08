Lukaku Chelsea | la curva Nord dell’Inter protesta | «Le promesse vanno mantenute»

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - AlfredoPedulla : Summit #Chelsea che arriverà a 130 per #Lukaku, il famoso budget di martedì 27 luglio, confermato. A costo di salir… - robertopontillo : RT @Glongari: #Inter Il tifo organizzato nerazzurro esprime il suo dissenso rispetto alla possibile cessione di #Lukaku al #Chelsea @tvdell… - sharethegol : @FBiasin Lukaku lo vendi per 130 ml al Chelsea, Lukaku e' costato 65 ml ,l'Inter ne ha versati solo 10 ml al Manche… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku Chelsea

Calciomercato Inter/ Eriksen è tornato a Milano,sempre più vicino alL'offerta delperraggiunge i 130 milioni di euro. L'Inter si muove per trovare l'eventuale sostituto. Dall'altra parte di Milano i rossoneri pensano a Ramsey per la trequarti. La Juventus stenta a ...Tifosi dell'Inter sul piede di guerra per la possibile cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Il club inglese è pronto a mettere sul piatto ben 130 milioni di euro, con un mega contratto da 15 milioni ...Ci fu un tempo in cui un calciatore brasiliano posò i suoi piedi fatati sull’erba benedetta di San Siro. Era un fenomeno, l’unico, il solo degno di tale appellativo. Gli ...