Lukaku Chelsea | c’è la decisione | «Lo ha già comunicato all’Inter»

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Gianluca Di Marzio ha aggiornato la situazione riguardante, che è sempre più vicino alArrivano aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa tra Inter eper. A dare novità importanti sull’affare è Gianluca Di Marzio, attraverso un video su Instagram: «ha scelto di andare al. Lo haalla società e a Inzaghi. La proprietà dell’Inter ha dato mandato alla dirigenza di massimizzare il più possibile l’operazione arrivando a 130 mln. Poi l’Inter proverà a chiudere subito per Zapata» L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - DiMarzio : @Inter e #Lukaku sarà addio. Il belga ha fatto sapere che vuole il @ChelseaFC. Ora manca l'accordo tra #Inter e… - leopnd1 : Eh, eh, eh... Ogni medaglia ha due lati... Vediamo un po'... - caniodica : RT @_SimoTarantino: @FBiasin - #Marotta e #Ausilio avevano un piano per non andare oltre la cessione di #Hakimi e accontentare la proprietà… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku Chelsea

1 Romeluè sempre più lontano dall' Inter , che sta definendo con illa cessione del gigante belga. Un'operazione che non dovrebbe portare poi all'addio anche di Lautaro Martinez , che nelle ...Non una questione di soldi ma di motivazioni. Secondo quanto riporta Sky Sport, Romeluvorrebbe far ritorno alper prendersi una rivincita, dopo la prima esperienza sottotono in maglia blues. L'attaccante belga, dopo aver respinto l'assalto del Manchester City, ha già ...L'Inter a un passo dalla seconda clamorosa cessione in questa finestra di calciomercato. Sono giornate di fuoco per Romelu Lukaku. Dopo la prima offerta rifiutata dai nerazzurri, il Chelsea è tornato ...Così la redazione di Sky Sport informa su chi (molto) probabilmente sarà il sostituto di Romelu Lukaku ormai sempre più vicino al Chelsea. I Blues, addirittura, secondo a quanto rimbalato ...