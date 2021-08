Luca Argentero e Marcell Jacobs: il gesto che spiazza tutti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il giornalista inglese del Times, Matt Lawton , ha avuto qualcosa da ridire sulla vittoria di Marcell Jacobs a Tokyo 2020. Su Twitter ha scritto un messaggio al vetriolo: " Il nuovo campione olimpico ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il giornalista inglese del Times, Matt Lawton , ha avuto qualcosa da ridire sulla vittoria dia Tokyo 2020. Su Twitter ha scritto un messaggio al vetriolo: " Il nuovo campione olimpico ...

Advertising

PassionGitanaDB : @Lucaargentero x cortesia tu che sei un Piemontese 'doc'?? come me potresti smentire questa bufala. Volevo dirti che… - ivana_disabato : RT @YamanFanPageIta: @Frances70284328 Che c'è una rivalità tra Can e Luca Argentero. Soltanto perché erano nello stesso locale e ognuno per… - infoitcultura : Luca Argentero e Can Yaman ai ferri corti? Sandokan a rischio: l’indiscrezione - infoitcultura : Can Yaman e Luca Argentero: “guerra tra i due attori, Sandokan a rischio” - infoitcultura : Can Yaman e Luca Argentero, salta tutto dopo un anno? Fan in attesa -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero Luca Argentero e Marcell Jacobs: il gesto che spiazza tutti Un post che non è piaciuto a molti italiani, in primis a Luca Argentero . L'attore, impegnato in questo periodo con le riprese della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, ha deciso di replicare ...

Cristina Marino e Nina Speranza: compagna e figlia di Luca Argentero Cristina Marino e la piccola Nina Speranza: età, altezza e vita privata della compagna di Luca Argentero. Cristina Marino, all'anagrafe Cristina Roberta Marino, è un' attrice e modella milanese , nota per aver recitato in " Amore 14 , nella fiction " Una grande famiglia " e nel film "...

Giornalista inglese mette in dubbio la vittoria di Jacobs, la risposta di Luca Argentero spiazza... Il Mattino Can Yaman e Luca Argentero, rivali? Ennesima notizia messa in giro dalle malelingue o davvero tra i due attori esistono delle tensioni? Secondo alcune testimonianze, tra Can Yaman e Luca ...

Upas, Tommaso su come si è preparato all'amnesia: 'Ho letto dell'uomo che ha ispirato Doc' L'attore che interpreta Filippo in Un posto al sole ha raccontato di aver studiato anche la vita del chirurgo Pierdante Piccioni ...

Un post che non è piaciuto a molti italiani, in primis a. L'attore, impegnato in questo periodo con le riprese della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, ha deciso di replicare ...Cristina Marino e la piccola Nina Speranza: età, altezza e vita privata della compagna di. Cristina Marino, all'anagrafe Cristina Roberta Marino, è un' attrice e modella milanese , nota per aver recitato in " Amore 14 , nella fiction " Una grande famiglia " e nel film "...Ennesima notizia messa in giro dalle malelingue o davvero tra i due attori esistono delle tensioni? Secondo alcune testimonianze, tra Can Yaman e Luca ...L'attore che interpreta Filippo in Un posto al sole ha raccontato di aver studiato anche la vita del chirurgo Pierdante Piccioni ...