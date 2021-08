Love is in the air, trama 4 agosto: Eda perde la memoria (Di mercoledì 4 agosto 2021) Momenti di grande ansia e paura a Love is in the air, come rivela la trama di oggi, mercoledì 4 agosto. Eda, infatti, farà preoccupare tutti dal momento che non darà più sue notizie. Tutto inizierà quando lo staff di Art Life sarà al campo base in attesa dei risultati delle prove e di Eda non ci sarà più alcuna traccia. Efe riferirà che la giovane era in macchina insieme a lui e che è poi scesa spiegandogli di voler fare una passeggiata. A quel punto, scatterà l'allarme e tutti si metteranno alla ricerca di Eda. A ritrovare la fioraia sarà Serkan che, dopo averla cercata dappertutto, la ritroverà priva di sensi in una buca. Il giovane ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Momenti di grande ansia e paura ais in the air, come rivela ladi oggi, mercoledì 4. Eda, infatti, farà preoccupare tutti dal momento che non darà più sue notizie. Tutto inizierà quando lo staff di Art Life sarà al campo base in attesa dei risultati delle prove e di Eda non ci sarà più alcuna traccia. Efe riferirà che la giovane era in macchina insieme a lui e che è poi scesa spiegandogli di voler fare una passeggiata. A quel punto, scatterà l'allarme e tutti si metteranno alla ricerca di Eda. A ritrovare la fioraia sarà Serkan che, dopo averla cercata dappertutto, la ritroverà priva di sensi in una buca. Il giovane ...

