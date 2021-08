Love is in the air anticipazioni 6 agosto 2021, Serkan abbandona sua madre (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella puntata di Love Is in the Air di venerdì 6 agosto 2021 vediamo che Serkan dopo i continui scontri con Eda, decide di lasciare la casa di famiglia e lo comunica ai suoi genitori. Subito dopo sua madre Aydan sconvolta per l’abbandono inaspettato decide di contattare il suo psicanalista. Quest’ultimo gli consiglia di tornare in buoni rapporti con la Yildiz e lei promette almeno di pensarci. Nel frattempo Eda è sempre più convinta che ci sia qualcosa dietro la decisione presa da Serkan di lasciarla. L’episodio va in onda su Canale 5 alle ore 15:30. ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella puntata diIs in the Air di venerdì 6vediamo chedopo i continui scontri con Eda, decide di lasciare la casa di famiglia e lo comunica ai suoi genitori. Subito dopo suaAydan sconvolta per l’abbandono inaspettato decide di contattare il suo psicanalista. Quest’ultimo gli consiglia di tornare in buoni rapporti con la Yildiz e lei promette almeno di pensarci. Nel frattempo Eda è sempre più convinta che ci sia qualcosa dietro la decisione presa dadi lasciarla. L’episodio va in onda su Canale 5 alle ore 15:30. ...

Advertising

thegothicshop : Model @gui_dragonfly Tessa Cardigan: - it_tresy : @SaraRRSnow ma siete seri?1.non dipende da loro2. FOX ogni mercoledì avvisa che ci sarà la puntata con due notifich… - the_tommo_role : @_SweetMar_ Le divinità stanno sull’Olimpo, love, non tra i comuni mortali - Tonia_Sardano : @YamanFanPageIta Infatti non lo seguo più. Preferisco più Brave and Beautiful, è veramente diversa dalle altre,… - keremshande : RT @__chandemiyy__: mentre fa la puntata di love is in the air su canale 5 che ne dite se commentiamo con questo hashtag #kahraman4381 così… -