Louis Van Gaal torna per la terza volta sulla panchina dell’Olanda

(Di mercoledì 4 agosto 2021) La Nazionale olandese richiama per lainvan. L’ex tecnico di Barcellona e Manchester United diventa commissario tecnico al posto di Frank de Boer, dimessosi dopo il deludente risultatoagli Europei di calcio, con l’eliminazione negli ottavi di finale contro la Repubblica Ceca. Vanha già allenato l’Olanda dal 2000 al 2001 e dal 2012 al 2014.indopo che nel 2019 aveva annunciato l’addio al calcio per motivi familiari. Firma un contratto fino al Mondiale del 2022 in Qatar. ...

Advertising

napolista : Il tecnico prende il posto di Frank De Boer, dimessosi dopo l’esperienza negativa di Euro 2020 - laregione : Louis van Gaal selezionatore dell'Olanda - giornaleradiofm : Approfondimenti: Calcio: l'Olanda richiama Van Gaal in panchina: (ANSA) - ROMA, 04 AGO - Louis van Gaal è stato nom… - infoitsport : Olanda, Louis Van Gaal è il nuovo allenatore per la terza volta - MomentiCalcio : #Olanda, ora è ufficiale: #LouisVanGaal è il nuovo Commissario Tecnico -

Ultime Notizie dalla rete : Louis Van

Gaal è stato nominato commissario tecnico dell'Olanda per la terza volta in carriera. Il tecnico, 69 anni, prende il posto di Frank de Boer, che ha lasciato il mese scorso dopo la sconfitta ...AMSTERDAM (Paesi Bassi) - Per la terza volta in carriera, dopo le esperienze d al 2000 al 2001 e dal 2012 al 2014,Gaal torna sulla panchina della nazionale olandese. 70 anni da compiere fra quattro giorni, l'allenatore ha deciso di tornare sui propri passi accettando di allenare l' Olanda dopo il ...Per il 69.enne tecnico si tratta del terzo passaggio sulla panchina oranje. Nel 2014 aveva raggiunto la semifinale del Mondiale in Brasile ...Van Gaal torna per la terza volta sulla panchina dell'Olanda: prende il posto di De Boer esonerato dopo l'esperienza negativa di Euro2020 ...