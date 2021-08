Lotta, Olimpiadi Tokyo: assegnati gli ultimi due titoli nella greco-romana. Primo oro Giappone al femminile (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si è concluso quest’oggi sulle materassine del Makuhari Messe di Chiba il programma della Lotta greco-romana ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, con l’assegnazione degli ultimi due titoli a disposizione in questa specialità oltre ad una nuova categoria di peso del settore femminile. Grande sorpresa nei 67 kg della greco-romana, con il trionfo dell’iraniano Mohammadreza Geraei dopo aver demolito nell’atto conclusivo (manifesta superiorità tecnica sul 9-1) l’ucraino Parviz Nasibov. Completano il podio in terza posizione il tedesco Frank ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si è concluso quest’oggi sulle materassine del Makuhari Messe di Chiba il programma dellaai Giochi Olimpici di2021, con l’assegnazione degliduea disposizione in questa specialità oltre ad una nuova categoria di peso del settore. Grande sorpresa nei 67 kg della, con il trionfo dell’iraniano Mohammadreza Geraei dopo aver demolito nell’atto conclusivo (manifesta superiorità tecnica sul 9-1) l’ucraino Parviz Nasibov. Completano il podio in terza posizione il tedesco Frank ...

