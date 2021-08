Lorenzo Zazzeri torna in Italia da Tokyo e viene derubato: presa la borsa delle Olimpiadi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lorenzo Zazzeri, argento a Tokyo2020 nella staffetta di nuoto 4×100, è tornato in Italia. Qui, ha vissuto una brutta disavventura. Amaro rientro in Italia per il nuotatore fiorentino Lorenzo Zazzerri,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 4 agosto 2021), argento a2020 nella staffetta di nuoto 4×100, èto in. Qui, ha vissuto una brutta disavventura. Amaro rientro inper il nuotatore fiorentinoZazzerri,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

LiaCapizzi : Ehi tu, che alle 13 oggi a Firenze hai fatto ciò... Che te ne fai di divise e magliette Italia, che non potresti ri… - SaraMeini : APPELLO! Dal Sogno all’Incubo. Lorenzo #Zazzeri appena rientrato a Firenze da Tokio è stato derubato di tutti i su… - RaiSport : 'Nel clima di festa non ho pensato di portare la borsa con me. Fortuna avevo la medaglia al collo. C'erano i miei r… - MontiFrancy82 : Rubata la borsa con i ricordi olimpici a #LorenzoZazzeri, argento nella staffetta 4×100 stile libero di nuoto ai Gi… - louarvt : RT @W1NTERWIDOW: ??ATTENZIONE FATE GIRARE?? Hanno rubato TUTTO a LORENZO ZAZZERI, per favore #rt e spargete la voce, se vedete qualcuno o… -