L'odissea di Raffaella: 'Vaccinata e negativa al test Covid, da 10 giorni costretta in quarantena' (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non ha avuto il , ha fatto due dosi di , ha un certificato vaccinale e all'ultimo tampone risulta negativa. Eppure è stata dieci giorni in , alle prese con numeri verdi (ministero e regione), pec al ... Leggi su leggo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non ha avuto il , ha fatto due dosi di , ha un certificato vaccinale e all'ultimo tampone risulta. Eppure è stata dieciin , alle prese con numeri verdi (ministero e regione), pec al ...

Advertising

AlfioSerafico : RT @ilmessaggeroit: «Io vaccinata e negativa al test Covid, da 10 giorni costretta in quarantena»: l'odissea di Raffaella - lorypil66 : RT @ilmessaggeroit: «Io vaccinata e negativa al test Covid, da 10 giorni costretta in quarantena»: l'odissea di Raffaella - Massimiliana21 : RT @ilmessaggeroit: «Io vaccinata e negativa al test Covid, da 10 giorni costretta in quarantena»: l'odissea di Raffaella - dcalpirela : RT @ilmessaggeroit: «Io vaccinata e negativa al test Covid, da 10 giorni costretta in quarantena»: l'odissea di Raffaella - ilmessaggeroit : «Io vaccinata e negativa al test Covid, da 10 giorni costretta in quarantena»: l'odissea di Raffaella -