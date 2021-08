Lo sfogo della Ferrari: "Perché devo soffrire tanto?" (Di mercoledì 4 agosto 2021) La ginnasta azzurra corona il sogno della carriera nonostante gli infortuni e i dolori ai piedi con cui è costretta a convivere Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 4 agosto 2021) La ginnasta azzurra corona il sognocarriera nonostante gli infortuni e i dolori ai piedi con cui è costretta a convivere

Advertising

Nutizieri : Scomparsa rapper Dome Dama, 4 anni di ricerche senza esito. Lo sfogo shock della mamma - gcarlo62 : @Marco_dreams In Cina alcuni anni fa è stato approvato uno statuto dei lavoratori alla cinese ovviamente.Un giorno… - _joes__ : sono in panico scrivo qui così mi sfogo il ragazzo per il quale (forse) ho una crush è il migliore amico della mia… - Rob_Oliveri : RT @MadameSwann: «Non hai un’idea a che ore della notte e in che condizioni mi torna a casa!» (lo sfogo della «Mosca», compagna di Eugenio… - SimonaBubus : RT @MadameSwann: «Non hai un’idea a che ore della notte e in che condizioni mi torna a casa!» (lo sfogo della «Mosca», compagna di Eugenio… -