LIVE Tokyo 2020 – Grecia-Montenegro 6-2 | pallanuoto maschile | risultato in DIRETTA

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Lascritta di, match valevole per i quarti di finale del tabellone dialle Olimpiadi di. I greci hanno concluso il proprio girone al primo posto, mentre i loro avversari sono riusciti a strappare una qualificazione con la quarta posizione. La vincente se la vedrà in semifinale una tra Italia e Serbia. L’incontro è previsto mercoledì 4 agosto alle ore 8:30 italiane. DOVE VEDERE L’INCONTRO IN TV RISULTATI E CLASSIFICHEIL MEDAGLIERE Segui ilsu ...

... n.3 del ranking, che ha scelto di saltare sia Wimbledon che i Giochi olimpici di, entrerà in ... Questa la programmazione: mercoledì 4 agosto -alle ore 20.00 e 22.00 giovedì 5 agosto -...SEGUI ILSU SPORTFACE IL TABELLONE COMPLETO FAVORITE E OUTSIDER: LE AVVERSARIE DELL'ITALIA ... GIORNO PER GIORNO PROGRAMMA2020, GIORNO PER GIORNO: ORARI E TV TV E STREAMING " La partita ...LIVE - Tokyo 2020, pallanuoto maschile: Italia-Serbia, RISULTATO in DIRETTA del match del Settebello azzurro di mercoledì 4 agosto ...LIVE, pallanuoto maschile - Segui la diretta scritta di Grecia-Montenegro, quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020.