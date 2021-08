LIVE – Tokyo 2020 | atletica 5 agosto | le gare e gli azzurri protagonisti in DIRETTA

(Di giovedì 5 agosto 2021) Latestuale della giornata dididi giovedì 5alle Olimpiadi di. Occhi puntati in particolare sulla staffetta 4×100, che rivedrà in pista il campione olimpico Marcell Jacobs, diamante dell’Italia. Tanti altri gliimpegnati, da Zane Weir nella finale del getto del peso a Trost e Vallortigara nelle qualificazioni del salto in alto. Come sempre, la giornata sarà suddivisa in due parti, la prima che va dalle 2 alle 5:40 e il secondo che va dalle 12:00 alle 14:40, ore italiane. Sportface vi fornirà costanti aggiornamenti durante ...

?? Quarti di finale ???? COREA DEL SUD 3 - 2 Turchia ???? ???? Repubblica Dominicana 0 - 3 STATI UNITI ???? ???? Serbia - Ita…

Dopo lo strepitoso oro nell'inseguimento a squadre , l' Italia nelle Olimpiadi di2020 giovedì 5 agosto cercherà ancora gloria nel ciclismo su pista: protagonista Elia Viviani ,... orari tv e...LA DIRETTAIL PROGRAMMA DEL NUOTO DI FONDO IL REGOLAMENTO DEL NUOTO DI FONDO IL MEDAGLIERE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO PROGRAMMA COMPLETO2020: ORARI E TVLa diretta testuale della giornata di gare di atletica di giovedì 5 agosto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Occhi puntati in particolare sulla staffetta 4×100, che rivedrà in pista il campione olimpico M ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ganna, Consonni, Milan e Lamon nella storia: gli azzurri sono campioni olimpici nell'Inseguimento a squadre - Il record del mondo degli azzurri - Come l'Itali ...