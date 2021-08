LIVE Nuoto di fondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Wellbrock di nuovo in fuga, Paltrinieri terzo all’ultimo km (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.10: Wellbrock continua a mantenere un vantaggio rassicurante, Rasovszky secondo, Paltrinieri terzo, gli altri al momento si staccano, Olivier sembra in difficoltà 1.09: Paltrinieri ha staccato Olivier, è terzo 1.07: Wellbrock sta accelerando ulteriormente, Rasovszky non riesce a portarsi sotto, Paltrinieri deve staccare Olivier 1.05: A 1.4 dalla fine Wellbrock primo, 4?6 di ritardo per Rasovszky, Paltrinieri a 13?7, Olivier a 16?3 1.03: Wellbrock ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.10:continua a mantenere un vantaggio rassicurante, Rasovszky secondo,, gli altri al momento si staccano, Olivier sembra in difficoltà 1.09:ha staccato Olivier, è1.07:sta accelerando ulteriormente, Rasovszky non riesce a portarsi sotto,deve staccare Olivier 1.05: A 1.4 dalla fineprimo, 4?6 di ritardo per Rasovszky,a 13?7, Olivier a 16?3 1.03:...

