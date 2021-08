LIVE Nuoto di fondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: PALTRINIERI, COMMOVENTE BRONZO! Vince Wellbrock (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.22: E’ stata una gara fantastica! Gregorio PALTRINIERI COMMOVENTE. Era rimasto sorpresa da Wellbrock e Rasovszky e li è andati a riprendere, regalando uno spettacolo esaltante 1.20: Wellbrock E’ D’ORO, RASOVSZKY SECONDO E BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO GREEEEEEEEEEEEEEEEEG!!!! 1.19: Wellbrock entra nell’imbuto, Gregorio non riesce a superare Rasovszky 1.18: Wellbrock vola verso l’oro, battaglia tra Greg e Rasovszky per il bronzo 1.17: L’attacco di Greg a Rasovszky 1.16: PALTRINIERI VICINISSIMO A ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.22: E’ stata una gara fantastica! Gregorio. Era rimasto sorpresa dae Rasovszky e li è andati a riprendere, regalando uno spettacolo esaltante 1.20:E’ D’ORO, RASOVSZKY SECONDO E BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO GREEEEEEEEEEEEEEEEEG!!!! 1.19:entra nell’imbuto, Gregorio non riesce a superare Rasovszky 1.18:vola verso l’oro, battaglia tra Greg e Rasovszky per il bronzo 1.17: L’attacco di Greg a Rasovszky 1.16:VICINISSIMO A ...

