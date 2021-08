LIVE Nuoto artistico | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | sesto posto finale per l’Italia | oro per il Roc!

(Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 13.50 Romashina conquista il 6° oro, record nel. 13.47 Ecco la classifica: 1- Roc, 2- Cina, 3- Ucraina, 4- Giappone, 5- Canada, 6- Italia, 7- Austria, 8- Francia, 9- Olanda, 10- Spagna, 11- Bielorussia, 12- Messico. 13.44 Medaglia d’oro per Roc, Argento per Cina e Bronzo per Ucraina,per. 13.42 98.8000 per il Roc, nello specifico 29.6000 per l’esecuzione, 39.6000 per ...

Advertising

silviarizzo__ : RT @esau_vito: ora live con la finale del nuoto sincronizzato #GiochiOlimpici - esau_vito : ora live con la finale del nuoto sincronizzato #GiochiOlimpici - Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuotoinacquelibere #acquelibere #fondo #olimpiadi Tokyo 2020 | Live report 10 km uomini: Archiviate l… - SmorfiaDigitale : LIVE Nuoto di fondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: la brasiliana Cunha domina lo s... - SmorfiaDigitale : LIVE Nuoto di fondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: la brasiliana Cunha domina lo s... -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Nuoto

La Gazzetta dello Sport

OLIMPIADI Olimpiadi,10 km fondo: oro alla brasiliana Cunha, Rachele...Diretta Lacrime per l'Italia a squadre: fuori pallavolo e... TOKYO Vela, Tita e Banti nella storia: oro nel Nacra 17 ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) RISULTATI ATLETICA/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta: ... Attenzione poi alle prove deldi fondo dove per la 10 km avremo protagonista Rachele Bruni, già ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.44 Medaglia d'oro per Roc, Argento per Cina e Bronzo per Ucraina, sesto posto finale per l'Italia. 13.42 98.8000 per il Roc, nello specifico 29.6000 per l’ ...La diretta testuale della finale del duo programma libero di nuoto sincronizzato ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.