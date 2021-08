LIVE Nuoto artistico | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Cerruti-Ferro sognano la top5 nel libero del duo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23 L’Italia sarà presente in acqua con il duo formato da Lindae Costanza. 12.20 Buon pomeriggio e benvenuti alladella finale del duo deldelledi. Come seguire il programma del giorno in tv – La cronaca dei preliminari del– La cronaca dei preliminari del tecnico Buongiorno e bentrovati alladella Finale del duo del...