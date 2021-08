LIVE Italia-Serbia 6-10 | Olimpiadi pallanuoto in DIRETTA | finisce qui l’avventura del Settebello | incubo Serbia!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:27 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento con le. 12:25 Non basta un’combattiva negli ultimi due quarti, purtroppo lo svantaggio accumulato all’inizio era troppo ampio. I nostri di fatto non sono mai stati in partita, se non per i primi due minuti, le difficoltà a mettere la palla dentro con la superiorità numerica sono state enorme, in più oggi la nostra difesa ha anche traballato un po’ più del solito. Laaffronterà in semifinale la Spagna, noi ci giocheremo invece un ...