LIVE Italia-Serbia 4-9, Olimpiadi pallanuoto in DIRETTA: un quarto alla fine, serve un'impresa (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5? Filipovic ci ricaccia immediatamente indietro, il mancino ci sta facendo veramente male. 6? DI FULVIOOOOOO! Dal perimetro Francesco, proviamoci! 7? Filipovic controlla il tiro di Dolce. 8? Vince lo sprint Di Fulvio! 12:10 Adesso siamo veramente con le spalle al muro, il Settebello ha 8 minuti per ribaltare una situazione che al momento è complicatissima. 0? Finisce anche il terzo quarto. 1? Mitrovic sta parendo qualsiasi cosa, impressionante. 4 su 13 per noi con la superiorità numerica. 1? DEL LUNGO! Grande parata dell'azzurro sul rigore di Filipovic! 1? Terzo fallo grave per Renzuto, che non ...

