LIVE Italia-Serbia 4-9 | Olimpiadi pallanuoto in DIRETTA | si fa dura | serve un miracolo al Settebello!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Terzo fallo grave per Renzuto, che non rientrerà più. Calcio di rigore per la. 1? Fallo grave di Jaksic su Bodegas, ancora superiorità numerica per noi. 2? SIIIIIIII!!! Luongo ci riporta a -4, finalmente andiamo a segno con l’uomo in più! 3? Quarta occasione con la superiorità numerica. 4? Nooooo! Ancora un palo per Echenique, che aveva costruito bene l’azione, anche la sfortuna ci si mette contro. 5? Echenique trova il palo. Fatichiamo a trovare spazio in attacco, i gol da recuperare sono tanti. 6? Ruba palla Di Fulvio, forza! 7? Non sfonda Aicardi, ancora una volta male in superiorità ...