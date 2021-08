LIVE – Italia-Serbia 3-8 | quarti pallanuoto maschile Tokyo 2020 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Lascritta e gli aggiornamenti in tempo reale di, match valevole per idi finale del torneo diai Giochi Olimpici di. Dopo il secondo posto ottenuto nel girone, il Settebello allenato dal ct Sandro Campagna va a caccia del successo per agguantare la zona medaglie. Appuntamento alle 11:20ne di mercoledì 4 agosto, seguite il match insu Sportface.it. COME VEDERE LA PARTITA...

Advertising

Eurosport_IT : Per Michieletto serve l'autovelox ?? Primo set Italia contro l'Argentina (25-21) ?????????? Segui il match dei quarti LI… - Eurosport_IT : C-H-E R-E-A-Z-I-O-N-E ??? Andiamoci a prendere il tie-break! ?? Italia-Argentina 2-2 (25-21, 23-25, 22-25, 25-14)… - Eurosport_IT : Ragazze, mettetecela tutta! Prendiamoci la semifinale ???????? Segui Italia-Serbia LIVE su @discoveryplusIT ???????… - Emergenza24 : [04.08-12:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - TP_Italia : A Teleperformance, siamo orgogliosi di collaborare con la superstar del motocross su sedia a rotelle @wcmx4life poi… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

... sesto oro! (classifica 4 agosto) I PROTAGONISTI OGGI 4 AGOSTO Le Olimpiadi di Tokyo 2020 entrano nel vivo con la dodicesima giornata di gare per l'Team. Gli azzurri ambiscono ad ...OLIMPIADI FotoLacrime per l'a squadreItalvolley battuta 3 - 2 dagli Usa LA DIRETTA - Tre giri fenomenali di Filippo Ganna, che recupera otto decimi di svantaggio e con i suoi fissa ...É la storia di un tempo lontanissimo, il tempo dei miti e delle leggende, quella che racconta l’arrivo, sul palco di “Respira.”, per il primo TEDxRieti, di Marco Maccarini, conduttore, entertainer, sp ...In meno di un'ora e mezza, il sogno di medaglia delle azzurre della pallavolo si infrange contro il muro (e non solo) della corazzata serba. È un 3-0 secco quello dei quarti di finale ...