LIVE Italia-Serbia 0-1, Olimpiadi volley in DIRETTA: 9-14 nel secondo parziale, le slave scappano via (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-19 Fuori di un paio di metri la schiacciata di Egonu. 10-18 Pallonetto che si arrampica da parte di Popovic: bruttissima difesa Italiana. 10-17 Gestisce bene l’attacco Pietrini! 9-17 C’è bisogno di risolvere il punto e Boskovic risponde presente. 9-16 Ace di Ognjenovic: ricezione orribile di Sylla. 9-15 Popovic non sbaglia: troppo molle l’Italia in attacco. Time-out Mazzanti per svegliare le ragazze. 9-14 Boskovic si butta sulla diagonale e mura l’attacco Italiano. Torniamo sotto di cinque lunghezze. 9-13 Bruttissimo errore per Fahr che spreca un pallone ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-19 Fuori di un paio di metri la schiacciata di Egonu. 10-18 Pallonetto che si arrampica da parte di Popovic: bruttissima difesana. 10-17 Gestisce bene l’attacco Pietrini! 9-17 C’è bisogno di risolvere il punto e Boskovic risponde presente. 9-16 Ace di Ognjenovic: ricezione orribile di Sylla. 9-15 Popovic non sbaglia: troppo molle l’in attacco. Time-out Mazzanti per svegliare le ragazze. 9-14 Boskovic si butta sulla diagonale e mura l’attaccono. Torniamo sotto di cinque lunghezze. 9-13 Bruttissimo errore per Fahr che spreca un pallone ...

Advertising

Eurosport_IT : Per Michieletto serve l'autovelox ?? Primo set Italia contro l'Argentina (25-21) ?????????? Segui il match dei quarti LI… - Eurosport_IT : C-H-E R-E-A-Z-I-O-N-E ??? Andiamoci a prendere il tie-break! ?? Italia-Argentina 2-2 (25-21, 23-25, 22-25, 25-14)… - Eurosport_IT : Ragazze, mettetecela tutta! Prendiamoci la semifinale ???????? Segui Italia-Serbia LIVE su @discoveryplusIT ???????… - zazoomblog : LIVE Italia-Serbia 0-1 Olimpiadi volley in DIRETTA: 9-14 nel secondo parziale le slave scappano via - #Italia-Serb… - infoitsport : LIVE Italia-Serbia 0-1, Olimpiadi volley in DIRETTA: Ognjenovic e Boskovic trascinano le slave nel primo set -