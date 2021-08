LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: record olimpico nella velocità individuale per Jeffrey Hoogland (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.13 Passiamo dunque al Keirin femminile. Le prime due atlete in testa ad ogni singola batteria avanzeranno ai quarti di finale, mentre le altre ai ripescaggi. 9.09 Sono dunque questi i 24 atleti che passeranno alla fase successiva: 1 NED Hoogland Jeffrey 9.215 78.133 OR Q 2 NED LAVREYSEN Harrie 9.215 78.133 Q 3 GBR CARLIN Jack 9.306 77.369 Q 4 TTO PAUL Nicholas 9.316 77.286 Q 5 ROC DMITRIEV Denis 9.331 77.162 Q 6 SUR TJON EN FA Jair 9.472 76.014 Q 7 POL RUDYK Mateusz 9.493 75.845 Q 8 GBR KENNY Jason 9.510 75.710 Q 9 JPN WAKIMOTO Yuta 9.518 75.646 Q 10 FRA VIGIER Sebastien 9.551 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.13 Passiamo dunque al Keirin femminile. Le prime due atlete in testa ad ogni singola batteria avanzeranno ai quarti di finale, mentre le altre ai ripescaggi. 9.09 Sono dunque questi i 24 atleti che passeranno alla fase successiva: 1 NED9.215 78.133 OR Q 2 NED LAVREYSEN Harrie 9.215 78.133 Q 3 GBR CARLIN Jack 9.306 77.369 Q 4 TTO PAUL Nicholas 9.316 77.286 Q 5 ROC DMITRIEV Denis 9.331 77.162 Q 6 SUR TJON EN FA Jair 9.472 76.014 Q 7 POL RUDYK Mateusz 9.493 75.845 Q 8 GBR KENNY Jason 9.510 75.710 Q 9 JPN WAKIMOTO Yuta 9.518 75.646 Q 10 FRA VIGIER Sebastien 9.551 ...

Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - diegonanni76 : LIVE #Olympics Appuntamenti in mattinata: i quarti del volley femminile (10) e della pallanuoto maschile (11.20) e… - GDS_it : Olimpiadi, i risultati degli azzurri: il ciclismo su pista a caccia dell'oro, delusione Bruni nel fondo… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Delusione Bruni, il fondo non porta nulla. Le speranze di Egonu e ciclismo - Gare live da Tokyo - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Filippo Ganna e gli azzurri sfidano la Danimarca in finale -