LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: ITALIA ORO E RECORD DEL MONDOOOOOO!!! (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Seconda batteria a favore di un altro olandese, Lavriesen, che ha battuto per 0.259 il surinamese Tjon En Fa. 11.20 Nella prima batteria, passa agli ottavi l’olandese Hoogland. Battuto per 0.111 il tedesco Boetticher. 11.18 Ma noi nel mentre torniamo ai sedicesimi di finale della velocità individuale. 11.17 Sarà davvero difficile riprendersi da questa impresa davvero epica da parte dei nostri azzurri. 11.16 L’ITALIA torna a vincere l’oro nell’inseguimento a squadre dopo 61 anni! 11.15 Negli ultimi 4 giri si è messo a tirare Filippo Ganna ed è accaduto l’impossibile. Il distacco è sceso giro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.21 Seconda batteria a favore di un altro olandese, Lavriesen, che ha battuto per 0.259 il surinamese Tjon En Fa. 11.20 Nella prima batteria, passa agli ottavi l’olandese Hoogland. Battuto per 0.111 il tedesco Boetticher. 11.18 Ma noi nel mentre torniamo ai sedicesimi di finale della velocità individuale. 11.17 Sarà davvero difficile riprendersi da questa impresa davvero epica da parte dei nostri azzurri. 11.16 L’torna a vincere l’oro nell’inseguimento a squadre dopo 61 anni! 11.15 Negli ultimi 4 giri si è messo a tirare Filippo Ganna ed è accaduto l’impossibile. Il distacco è sceso giro ...

Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - PianetaBasketIT : Oro nel #ciclismo a #Tokyo2020 per l'Italia - Aquila6811 : RT @Eurosport_IT: Manca pochissimo! ?????? Segui la DIRETTA: - blissfvllyy : tra poco mandano il ciclismo, qualcuno ha un link per la live? #ItaliaSerbia - ailinon80 : RT @Eurosport_IT: Manca pochissimo! ?????? Segui la DIRETTA: -