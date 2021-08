LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: alle 11.06 la finale Italia-Danimarca! Ganna e gli azzurri si scaldano (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50 Quarta batteria con il detentore del record del mondo Nicholas Paul (Trinidad & Tobago) contro Matthew Richardson (Australia). 9.48 E dopo l’ottimo tempo in qualifica, Carlin passa per primo. A 0,306 Hart. 9.46 Passiamo alla terza batteria e alla sfida tra il britannico Carlin e l’australiano Hart. 9.43 Ancora Olanda sugli scusi nella seconda batteria, e come da pronostico Lavriesen batte il malese Sahrom, attardato comunque di soli 0,063. 9.39 E nella prima sfida tra l’olandese Hoogland e il neo zeolandese Mitchell passa con grande facilità il neo record olimpico Hoogland. 0,233 di ritardo per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.50 Quarta batteria con il detentore del record del mondo Nicholas Paul (Trinidad & Tobago) contro Matthew Richardson (Australia). 9.48 E dopo l’ottimo tempo in qualifica, Carlin passa per primo. A 0,306 Hart. 9.46 Passiamo alla terza batteria e alla sfida tra il britannico Carlin e l’australiano Hart. 9.43 Ancora Olanda sugli scusi nella seconda batteria, e come da pronostico Lavriesen batte il malese Sahrom, attardato comunque di soli 0,063. 9.39 E nella prima sfida tra l’olandese Hoogland e il neo zeolandese Mitchell passa con grande facilità il neo record olimpico Hoogland. 0,233 di ritardo per ...

