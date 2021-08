LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Manfredi Rizza cerca la gara della vita (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming di giovedì 5 agosto – Italiani in gara giovedì 5 agosto Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale delle nuove semifinali e finali della Canoa velocità dei Giochi Olimpici di Tokyo. In questa nottata italiana cercheranno un posto in finale gli italiani in gara, Manfredi Rizza e Samuele Burgo con Luca Beccaro. Oggi sono in programma semifinali e finali di quattro specialità: K1 500 metri ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming di giovedì 5 agosto – Italiani ingiovedì 5 agosto Buongiorno a tutti e benvenuti allatestuale integrale delle nuove semifinali e finalidei Giochi Olimpici di. In questa nottata italiana cercheranno un posto in finale gli italiani ine Samuele Burgo con Luca Beccaro. Oggi sono in programma semifinali e finali di quattro specialità: K1 500 metri ...

Advertising

Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 13 con altri 27 titoli in palio tra nuoto di fondo, canoa velocità, atletica, tuffi, boxe, ci… - infoitsport : LIVE Olimpiadi: podio baby nello skateboard, la 12enne Hiraki argento e Sky Brown bronzo. Canoa: Burgo-Beccaro in s… - sportli26181512 : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: fondo, Bruni 14^ nella 10 km: Delusione per Rachele Bruni, argento… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia il cammino di Burgo-Beccaro e Manfredi Rizza - #Canoa… -