LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Burgo-Beccaro e Genzo ai quarti! Manfredi Rizza vola in semifinale (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.42 Vittoria per la Spagna! Iberici avanti alla Cina di 0.154: appuntamento alle ore 6.18 e 6.26 per le ultime gare di giornata nonché quarti di finale della K2 1000 maschile. 04.37 Ultima gara per il K2 1000 maschile. 04.34 Nadas e Kopasz volano in semifinale! L’Ungheria supera tutti e si piazza davanti la Repubblica Ceca a +1548. Delusione Italia che arriva quarta a 16? dai primi. 04.30 È il turno proprio dell’Italia nella seconda batteria! Burgo e Beccaro vogliono la semifinale. 04.27 L’AUSTRALIA POLVERizza IL ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.42 Vittoria per la Spagna! Iberici avanti alla Cina di 0.154: appuntamento alle ore 6.18 e 6.26 per le ultime gare di giornata nonché quarti di finale della K2 1000 maschile. 04.37 Ultima gara per il K2 1000 maschile. 04.34 Nadas e Kopaszno in! L’Ungheria supera tutti e si piazza davanti la Repubblica Ceca a +1548. Delusione Italia che arriva quarta a 16? dai primi. 04.30 È il turno proprio dell’Italia nella seconda batteria!vogliono la. 04.27 L’AUSTRALIA POLVEIL ...

Advertising

Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Burgo-Beccaro e Manfredi Rizza sognano nel proprio cammino! -… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Burgo-Beccaro in gara! Manfredi Rizza vola in semifinale - #Canoa… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Tokyo liveblog in DIRETTA: ottimo avvio di Manfredi Rizza nella canoa velocità - #Olimpiadi #Tokyo… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Canoa velocità Olimpiadi 2021 - Manfredi Rizza, Francesca Genzo e Samuele Burgo con Luca Beccaro son… -