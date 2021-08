LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Warner guida nel decathlon dopo 100 metri e salto in lungo, alle 4.08 Dal Molin! (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.51 Nel lancio del giavellotto il tedesco Weber supera la norma degli 83.50 con un 84.41 al primo lancio e si qualifica DIRETTAmente per la finale. 3.49 In classifica Warner allunga con 1123 punti, segue Lepage con 972 poi Moloney a 970. 3.47 Si chiude il salto in lungo del decathlon: il migliore è il canadese Damian Warner con 8.24, poi il connazionale Pierce Lepage (7.65), e l’australiano Ashley Moloney (7.64). 3.46 La statunitense Bougard supera 1.71 al primo tentativo nel salto in alto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.51 Nel lancio del giavellotto il tedesco Weber supera la norma degli 83.50 con un 84.41 al primo lancio e si qualificamente per la finale. 3.49 In classificaallunga con 1123 punti, segue Lepage con 972 poi Moloney a 970. 3.47 Si chiude ilindel: il migliore è il canadese Damiancon 8.24, poi il connazionale Pierce Lepage (7.65), e l’australiano Ashley Moloney (7.64). 3.46 La statunitense Bougard supera 1.71 al primo tentativo nelin alto ...

Advertising

Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Warner guida nel decathlon dopo i 100 metri Dal Molin sogna nei 110 hs -… - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia la prima sessione Dal Molin sogna nei 110 hs - #Atletica… - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia la prima sessione Dal Molin sogna nei 110 hs - #Atletica… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Un altro giorno all'insegna della grande atletica, si parte! ???????? ?? Segui LIVE il Day 13: -