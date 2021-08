LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: si comincia con Trost e Vallortigara nel salto in alto, alle 4.39 Jacobs in staffetta (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.00 Si parte con la prima batteria dei 110 metri ad ostacoli valevoli per il decathlon maschile. Al termine delle prime cinque prove, in testa alla classifica c’è il canadese Damian Warner davanti all’australiano Ashley Moloney. 1.57 E’ appena uscita la notizia che ritroveremo Marcell Jacobs a Eugene dopo queste Olimpiadi. L’oro dei 100 metri piani sarà presente il 21 agosto nella tappa americana di Diamond League. 1.54 Nella 20 chilometri di marcia vedremo all’opera Massimo Stano, Federico Tontodonati e Francesco Fortunato. In particolar modo il primo può provare a dire la sua ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.00 Si parte con la prima batteria dei 110 metri ad ostacoli valevoli per il decathlon maschile. Al termine delle prime cinque prove, in testa alla classifica c’è il canadese Damian Warner davanti all’australiano Ashley Moloney. 1.57 E’ appena uscita la notizia che ritroveremo Marcella Eugene dopo queste. L’oro dei 100 metri piani sarà presente il 21 agosto nella tappa americana di Diamond League. 1.54 Nella 20 chilometri di marcia vedremo all’opera Massimo Stano, Federico Tontodonati e Francesco Fortunato. In particolar modo il primo può provare a dire la sua ...

Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - Eurosport_IT : ?? La diretta testuale del Day 14 dell'atletica! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam… - Eurosport_IT : Un nuovo giorno all'insegna dell'atletica dall'Olympic Stadium di Tokyo! ??????? ?? Segui LIVE il Day 14:… - infoitsport : LIVE - Tokyo, atletica: le gare e gli Azzurri protagonisti in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Marcell Jacobs vuole trascinare la staffetta in finale. C’è Stano nella m… -