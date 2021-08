LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Paolo Dal Molin si arrende in semifinale nei 110 ostacoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.12 Ora la terza e ultima semifinale. 4.09 Vince Devon Halley (Usa) in 13?18, poi Manga (Francia) in 13?24 e Thomas (Giamaica) in 13?39. Paolo Dal Molin chiude quarto in 13?40, ottima partenza dell’azzurro che poi paga qualcosa nel finale, per la finale sarebbe servito il record italiano per poi sperare nei ripescaggi. 4.08 Inizia la seconda semifinale dei 110 ostacoli. 4.05 Qualificazione DIRETTA alla finale del giavellotto per il pakistano Nadeem che trova un ottimo 85.16 al secondo lancio. 4.04 Tra quattro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.12 Ora la terza e ultima. 4.09 Vince Devon Halley (Usa) in 13?18, poi Manga (Francia) in 13?24 e Thomas (Giamaica) in 13?39.Dalchiude quarto in 13?40, ottima partenza dell’azzurro che poi paga qualcosa nel finale, per la finale sarebbe servito il record italiano per poi sperare nei ripescaggi. 4.08 Inizia la secondadei 110. 4.05 Qualificazionealla finale del giavellotto per il pakistano Nadeem che trova un ottimo 85.16 al secondo lancio. 4.04 Tra quattro ...

