LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Paolo Dal Molin si arrende in semifinale nei 110 ostacoli, record del mondo di Sydney McLaughlin nei 400 ostacoli! (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.41 Inizia la gara di getto del peso del decathlon. 4.38 Ora in programma il getto del peso del decathlon che chiuderà il programma di questa sessione. 4.35 McLaughlin aveva stabilito il precedente record lo scorso giugno a Eugene. 4.32 record DEL mondoOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!! ORO USA CON Sydney McLaughlin CHE VINCE IN 51?46, la statunitense ritocca il primato mondiale di 51?90 che già le apparteneva, argento Usa con Dalilah Muhammad in 51?58, bronzo Paesi Bassi con Femke Bol che chiude in 52?03. 4.30 Inizia la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.41 Inizia la gara di getto del peso del decathlon. 4.38 Ora in programma il getto del peso del decathlon che chiuderà il programma di questa sessione. 4.35aveva stabilito il precedentelo scorso giugno a Eugene. 4.32DELOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!! ORO USA CONCHE VINCE IN 51?46, la statunitense ritocca il primato mondiale di 51?90 che già le apparteneva, argento Usa con Dalilah Muhammad in 51?58, bronzo Paesi Bassi con Femke Bol che chiude in 52?03. 4.30 Inizia la ...

